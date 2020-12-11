Потап спас Горбунова от аварии из-за гололеда в Киеве: как это произошло

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал, как его кум, продюсер Потап (Алексей Потапенко) неожиданно спас его от аварии, которая могла произойти из-за гололеда на улицах Киева. Так, артист предотвратил ДТП с помощью пачки соли.

По словам ведущего, он очень благодарен за это музыканту и рад, что тот живет по соседству. Соответствующий пост Горбунов написал на своей странице в Instagram.

Как стало известно, машина знаменитости при въезде в гараж на склоне неслась в забор и припаркованные рядом автомобили. Но внезапно появился его кум Потап с пачкой соли и стал сыпать ее под колеса.

Гололед на улицах Киева Instagram Горбунова

В итоге таким образом ему удалось предотвратить аварию с участием Горбунова.

10 декабря, на дорогах Киева образовался гололед и "заблокировал" движение в столице. В сети опубликовали видео о том, как горожане справлялись с непогодой.

За минувшие сутки, 10 декабря, в Киеве 163 человека пострадали из-за гололеда, который образовался в результате ледяного дождя.

В киевских аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" в ночь на 11 декабря некоторые самолеты не смогли сесть после осложнения погодных условий, не было сцепления со взлетно-посадочной полосой.

Автомобиль Горбунова Instagram Горбунова

Напомним, Юрий Горбунов является украинским телеведущим и актером, а также заслуженным артистом страны.

Потап – заслуженный артист Украины, тренер вокального шоу "Голос краïни", а также учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Отметим, что Потап крестил сына Юрия Горбунова и Кати Осадчей – Ивана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря в Киеве и области патрульные зафиксировали около 600 дорожно-транспортных происшествий.