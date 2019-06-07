Потап смешно потроллил Настю Каменских: видео

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который недавно женился на певице Насте Каменских (NK), забавно потроллил ее за ошибку в английском языке.

Так, ролик в личных Instagram-сториз опубликовала Каменских. На нем она поблагодарила свою команду за подаренные чашки с символическими надписями и изображениями — "я его бриллиант", на второй — "я ее медведь". Однако в определенный момент Настя неправильно произнесла английское слово "bear". Прочитав его, как — "пиво". Потап тут же поспешил исправить свою любимую (видео смотрите ниже).

Потап и Настя Каменских Фото: instagram/realpotap

"Ну, это утро. Будешь моим пивом теперь", — ответила Каменских.

Отметим, что свадьба Потапа и Насти проходила под своеобразным "лозунгом" #bearanddiamond — "медведь и бриллиант". Скорее всего, именно так пара называет друг дружку.

Свадьба Потапа и Насти Каменских Фото: instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL:

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась 23 мая и стала сюрпризом для всех их фанатов.

До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.

На долгожданной свадьбе Каменских и Потапенко присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.