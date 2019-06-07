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Потап смешно потроллил Настю Каменских: видео

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Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который недавно женился на певице Насте Каменских (NK), забавно потроллил ее за ошибку в английском языке.

Так, ролик в личных Instagram-сториз опубликовала Каменских. На нем она поблагодарила свою команду за подаренные чашки с символическими надписями и изображениями — "я его бриллиант", на второй — "я ее медведь". Однако в определенный момент Настя неправильно произнесла английское слово "bear". Прочитав его, как — "пиво". Потап тут же поспешил исправить свою любимую (видео смотрите ниже).

Потап смешно потроллил Настю Каменских: видео

Потап и Настя Каменских

Фото: instagram/realpotap

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"Ну, это утро. Будешь моим пивом теперь", — ответила Каменских.

Отметим, что свадьба Потапа и Насти проходила под своеобразным "лозунгом" #bearanddiamond — "медведь и бриллиант". Скорее всего, именно так пара называет друг дружку.

Потап смешно потроллил Настю Каменских: видео

Свадьба Потапа и Насти Каменских

Фото: instagram/kamenskux

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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