Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) решил поддержать врачей, которые спасают жизни больным COVID-19.

Так, артист присоединился к инициативе коммуникационной команды МОЗ Украины #ПідтримуюЛікарів и позвонил фельдшеру из Черновицкой области Алисе. Видео появилось на официальном Telegram-канале Минздрава (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Потап Фото: instagram/realpotap

"Вы прекрасно выглядите! Я хотел бы поблагодарить вас от всех людей, всех артистов, от всех жителей Украины за то, что вы делаете свою работу в эти сложные времена. За то, что вы все помогаете нам, спасаете жизни", – сказал Потап девушке.

Также он поинтересовался, есть ли у фельдшера просьба к музыкантам.

Скриншот с видео

"Соблюдать дистанцию, ходить в масках и выходить только по необходимости. Оно развивается только через то, что есть нарушения, потому что люди недостаточно дисциплинированные и позволяют себе больше, чем сейчас нужно. Все остальное зависит только от людей", – поделилась врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезды фильма "Заражение" обратились к зрителям и призвали их придерживаться рекомендаций ВОЗ в борьбе с коронавирусом.