Потап признался, почему не верит в дружбу между мужчиной и женщиной

Потап рассказал, почему не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. СЛУХ

Популярный украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) признался, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Она может существовать только при условии, если он – гей.

Об этом музыкант рассказал в программе "Экзамен" Маши Ефросининой на Youtube. По его словам, рано или поздно в такой дружбе кто-то начнет намекать на нечто большее, чем просто общение (видео смотрите ниже).

Ефросинина также спросила рэпера, реально ли остаться друзьями после завершения отношений. Ведущая сразу же привела в пример дружбу Потапа с бывшей женой Ириной Горовой.

"Мы с Горовой два крепких орешка. Мы все проблемы сохранили внутри, ничего не вынесли на публику и пришли к выводу, что я и Ира – друзья, приятели, партнеры. У нас с ней огромный бизнес", – рассказал музыкант.

Потап также признался, что отношения с Горовой начались с дружбы. Впоследствии у них появилась взаимная симпатия, страсть. Отметим, что бывшая пара поженилась в 1999 году. Их брак длился 15 лет.

Потап с Горовой KP.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как изменился Потап после свадьби с певицей Настей Каменских.