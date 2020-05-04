Потап показал сексуальное фото Каменских: сеть в восторге

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) показал сексуальное фото своей жены Насти Каменских. Так, на нем она позировала в купальнике на пляже.

Кроме того, артист трогательно поздравил ее с Днем рождения. Фото Потап разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Я люблю тебя легкой, идущей, вдоль по пляжу, по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, что б опять наслаждаться тобой , если встретите вы мужчину , что влюблен будет так же как я, передайте ему ,что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему что теперь вы, точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Лешина к Насте любовь!", - написал Потап.

"Как это мило", "До мурашек", "Как красиво", "Любовь, которая чувствуется через обычные слова", "Настя красавица", "Вы очень красивая пара", "Так круто", "Какие красивые и трогательные слова", - комментируют фото в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских показала яркое видео со своего отдыха. На нем она танцевала на пляже в купальнике.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.