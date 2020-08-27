Потап показал, как выглядел в 16 лет. Фото

Юля Ухина Люди 12:09, 27.08.2020 Обновлено: 12:47, 27.08.2020

Популярный украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) поделился архивным снимком, который был сделан, когда ему было 16 лет.

Соответствующее фото 39-летний артист опубликовал на личной странице в Instagram. Публикацию он приурочил к выходу новой видеоработы группы U_C на песню "Нам снова по 16" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Спасибо, пацаны, что напомнили мне, какой я был в 16 лет, как я диджеил на винилах, как фристайлил на Русановке. Фотографию я приложил", – прокомментировал публикацию рэпер.

Потап показал, как выглядел в 16 лет (Instagram Потапа)

Отметим, что парни U_C не так давно стали артистами продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Смотрите также полностью видео U_C "Нам снова по 16":

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как изменился Потап (Алексей Потапенко) после свадьби с певицей Настей Каменских.

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