Потап – о критике из-за Бузовой: я буду делать все, что захочу, для экспансии украинской музыки

Продюсер, лидер группы Mozgi Потап (Алексей Потапенко) продолжает отвечать хейтерам, которые набросились на него из-за желания записать совместный трек с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

По его словам, Украина – это он, и поэтому музыкант будет работать на благо страны. Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram.

Он написал, что "все замолкли", так как настоящий гетьман Украины – это он.

Также Потап заявил, что ему "очень нравятся" люди из других стран, которые оставляют кучу комментариев в его соцсети.

"Мне нравятся наши из Чикаго, или из Варшавы, которые сидят там, деньги зарабатывают, по сути, в других странах, но пишут, с кем мне тут петь, потому что я им не такой украинец. Я очень неудобный антигерой. Я не дурак, люблю Украину, работаю на родине, создаю экспорт отечественного продукта", – отметил рэпер.

Кроме того, музыкант подчеркнул, что в его компании работает более 100 человек, вместе с которыми он занимается благотворительностью и помогает ребятам из зоны ООС. Артист утверждает, что не раз там бывал.

Потап добавил, что в нашей стране очень печальная статистика, так как украинцы слушают русскую музыку – особенно в западных регионах.

Потап продолжает отвечать хейтерам Скриншот

Потап продолжает отвечать хейтерам Скриншот

Потап продолжает отвечать хейтерам Скриншот

Потап продолжает отвечать хейтерам Скриншот

Потап продолжает отвечать хейтерам Скриншот

Потап продолжает отвечать хейтерам Скриншот

Потап продолжает отвечать хейтерам Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап уже отвечал хейтерам в соцсети и заявлял, что "Украину победила российская попса".