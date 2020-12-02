Потап – о критике из-за Бузовой: я буду делать в Украине все, что захочу

Продюсер, лидер группы Mozgi Потап (Алексей Потапенко) продолжает отвечать хейтерам, которые набросились на него из-за желания записать совместный трек с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

По его словам, Украина – это он, и поэтому музыкант будет работать на благо страны. Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram.

Он написал, что такие как "Стерненко, Вакарчук и Зеленский замолкли", так как настоящий гетьман Украины – это он.

Также Потап заявил, что ему "очень нравятся" люди из других стран, которые оставляют кучу комментариев в его соцсети.

"Мне нравятся наши из Чикаго, или из Варшавы, которые сидят там, деньги зарабатывают, по сути, в других странах, но пишут, с кем мне тут петь, потому что я им не такой украинец. Я очень неудобный антигерой. Я не дурак, люблю Украину, работаю на родине, создаю экспорт отечественного продукта", – отметил рэпер.

Кроме того, музыкант подчеркнул, что в его компании работает более 100 человек, вместе с которыми он занимается благотворительностью и помогает ребятам из зоны ООС. Артист утверждает, что не раз там бывал.

Потап добавил, что в нашей стране очень печальная статистика, так как украинцы слушают русскую музыку – особенно в западных регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап уже отвечал хейтерам в соцсети и заявлял, что "Украину победила российская попса".