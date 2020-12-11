Потап о хейте в сети: в этот раз меня занесло – с кем не бывает

Продюсер, лидер группы Mozgi Потап (Алексей Потапенко) прокомментировал волну хейта, которая на него нахлынула из-за клипа Нади Дорофеевой и дуэта с Ольгой Бузовой. Он сказал, что никого не хотел обидеть и задеть чьи-то чувства.

Так, артист от лица компании попросил у всех прощения. Соответствующее заявление знаменитость сделал в YouTube-программе "Зе Интервьюер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Потап считает, что дуэт с Бузовой очень интересный, веселый и привлекает внимание публики. Но одновременно с этим он вызвал неоднозначную реакцию и хейт – этого меньше всего хотел музыкант. По его словам, в альбом KYIVSTYLE эту песню не внесут.

Алексей Потапенко Пресс-служба YULA

Стоит отметить, что ранее группа MOZGI посвятила Киеву новый альбом KYIVSTYLE. Это фирменный музыкальный стиль с миксом хип-хопа, EDM и хаус музыки.

Также рэпер высказался по поводу видео, которое он ранее выставил на своей странице в Instagram. В нем Потап также ответил хейтерам, но после публикации его снова раскритиковали.

По словам артиста, в этот раз его слишком занесло. Он добавил, что зато он долго зла ни на кого не держит. Его позиция – это любовь и он "выбирает строить, а не разрушать".

Потап и Анатолий Анатолич Пресс-служба YULA

Ранее популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова согласилась записать совместный трек с украинской группой MOZGI.

Позже Потап резко ответил хейтерам на обвинения по поводу записи песни.

Также музыкант заявил, что будет делать все, что захочет – для экспансии украинской музыки.

Напомним, Потап является заслуженным артистом Украины, тренером вокального шоу "Голос краïни", а также учредителем продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Ольга Бузова – российская телеведущая и певица. Сейчас она ведущая реалити-шоу "Дом-2", а с декабря 2008 года – шеф-редактор журнала "Мир реалити-шоу. Дом-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап рассказал, что познакомился с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном в одном из киевских ресторанов.