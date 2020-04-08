Главная Новости
9 апреля • обновлено в 01:22
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Потап неожиданно надел женское платье и серьги

1.2т
Читать материал на украинском

Украинский рэпер Потап, который посвятил свою новую песню карантину из-за коронавируса, неожиданно примерял женское платье.

Так, рэпер вместе с женой Настей Каменских приобщился к флешмобу под названием “Flip The Switch”. Видео супруги опубликовали на своих страницах в Instagram.

Потап неожиданно надел женское платье и серьги
"Я знаю, вы долго ждали", - подписала ролик Каменских.
Потап неожиданно надел женское платье и серьги

"Настя, вам очень идут костюмы, а Потапу серьги", "Это лучшее", "А Потапу идет", "Настя, тебе идет такой образ! Потапу тоже не плохо!", "Это шедевр", - комментируют видео в сети.

Потап неожиданно надел женское платье и серьги
Потап неожиданно надел женское платье и серьги
Потап неожиданно надел женское платье и серьги

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских показала яркое видео со своего отдыха. На нем она танцевала на пляже в купальнике. Поклонникам артистки очень понравился ролик и они оставили десятки комплиментов артистке.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Мария Дидык
Персоны
Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги