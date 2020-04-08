Потап неожиданно надел женское платье и серьги

Украинский рэпер Потап, который посвятил свою новую песню карантину из-за коронавируса, неожиданно примерял женское платье.

Так, рэпер вместе с женой Настей Каменских приобщился к флешмобу под названием “Flip The Switch”. Видео супруги опубликовали на своих страницах в Instagram.

"Я знаю, вы долго ждали", - подписала ролик Каменских.

"Настя, вам очень идут костюмы, а Потапу серьги", "Это лучшее", "А Потапу идет", "Настя, тебе идет такой образ! Потапу тоже не плохо!", "Это шедевр", - комментируют видео в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских показала яркое видео со своего отдыха. На нем она танцевала на пляже в купальнике. Поклонникам артистки очень понравился ролик и они оставили десятки комплиментов артистке.

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