Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко), который был одним из тренеров на шоу "Голос Країни 10" странно высказался о вокальных проектах.

Так, он заявил, что такие шоу превратилось в "сельский час", но потом изменил текст своего поста и назвал их "Катрусин кинозал". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Пока в Украине ТВ вокальные шоу, несмотря на свою безукоризненную и новаторскую техническую подготовку, все-таки превратились в "катрусін кінозал", очень круто и мотивирующе смотрится фильм о легендах спорта и честных противостояниях на паркете NBA "Last Dance" ,рекомендую всем любителям сильных личностей посмотреть, как закалялись Легенды", - написал рэпер.

"Потап красавчик, респект за правду", "Я все ждал панч в сторону Голоса. Шоу слилось в помойку", "Про "сельский час" тонко подмечено", "Возможно Голосу нужен небольшой перерыв и смена сценаристов", - комментируют в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап выпустил первую песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса. Свой трек артист так и назвал "Карантин".