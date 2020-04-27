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27 апреля • обновлено в 18:20
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Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала "Голосу країни"

1.7т
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Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко), который был одним из тренеров на шоу "Голос Країни 10" странно высказался о вокальных проектах.

Так, он заявил, что такие шоу превратилось в "сельский час", но потом изменил текст своего поста и назвал их "Катрусин кинозал". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Катрусин кинозал и сельский час": Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала "Голосу країни"

"Пока в Украине ТВ вокальные шоу, несмотря на свою безукоризненную и новаторскую техническую подготовку, все-таки превратились в "катрусін кінозал", очень круто и мотивирующе смотрится фильм о легендах спорта и честных противостояниях на паркете NBA "Last Dance" ,рекомендую всем любителям сильных личностей посмотреть, как закалялись Легенды", - написал рэпер.

"Потап красавчик, респект за правду", "Я все ждал панч в сторону Голоса. Шоу слилось в помойку", "Про "сельский час" тонко подмечено", "Возможно Голосу нужен небольшой перерыв и смена сценаристов", - комментируют в сети.

"Катрусин кинозал и сельский час": Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала "Голосу країни"
"Катрусин кинозал и сельский час": Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала "Голосу країни"
"Катрусин кинозал и сельский час": Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала "Голосу країни"
"Катрусин кинозал и сельский час": Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала "Голосу країни"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап выпустил первую песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса. Свой трек артист так и назвал "Карантин".

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Автор
Мария Дидык
Персона
Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Тег
Голос країни-10
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