"Потап на заднем фоне?" Никитюк удивила сеть фото в купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть ярким фото в купальнике. Так, артистка позировала на пляже на курорте в Бодруме (Турция).

На отдых артистка прилетела вместе со своими родителями. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Потап на заднем фоне?", "Очень откровенный купальник и цвет ядовитый!", "Классная фигура, Леся", "Красотка", "Леся, какая вы шикарная! Очень красивая и талантливая", "Леся, видно вы проделали колоссальную работу над собой. Восхищаюсь вами", - пишут в сети.

Отметим, что Никитюк часто радует своих поклонников снимками в купальнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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