Потап, Кошевой, Яма и другие: как знаменитости выглядели до "облысения". Фото

Юля Ухина Люди 02:20, 27.10.2020

Эти "крепкие орешки" известны тем, что никогда не меняют прическу, а также свой образ в целом. Извечная лысина для них является своеобразной фишкой.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть, какими были Евгений Кошевой, Потап (Алексей Потапенко), Вин Дизель и другие знаменитости до смены имиджа (фото до и после смотрите ниже).

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признавался, что в свое время пожертвовал волосами ради команды.

"Мы с ребятами за одну ночь решили, что меня нужно побрить. Нашли парикмахерскую, машинкой там все сбрили, а потом еще в две руки парни одноразовыми станками меня добривали, а я, извини за подробности, в туалете сидел, на унитазе закрытом. Очень много этих станков бритвенных, одноразовых, было, но в итоге что-то получилось", – рассказывал Кошевой.

Евгений Кошевой в молодости и сейчас
коллаж

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) в течение музыкальной карьеры менял не только репертуар, но и имидж. Исполнитель носил короткие волосы, рэперские наряды и кепки. В 2014 году Потап решил серьезно заняться собой: похудел, изменил свой стиль и отпустил бороду. Со временем изменилась и прическа звезды. Так, рэпер начал сбривать волосы и ходить лысым.

Потап в молодости и сейчас
коллаж
Потап в молодости (слева)
Instagram Потапа

Американский актер Вин Дизель был обладателем густых темных волос. Избавиться от них артист решил в первые дни своей работы в ночном клубе в роли охранника. Ему казалось, что с лысиной он будет выглядеть более серьезно и устрашающе, и не прогадал. В дальнейшем такой имидж помог ему продвинуться в сфере кинематографии и стать очень узнаваемым и высокооплачиваемым актером.

Вин Дизель в молодости и сейчас
коллаж

Украинский хореограф, звезда шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто делится с поклонниками в соцсетях фото, на которых он с пышной шевелюрой. Однако, по мнению большинства, артисту гораздо лучше быть лысым, чем с прической.

Влад Яма в молодости и сейчас
коллаж

Голливудский актер Брюс Уиллис еще в возрасте тридцати лет понял, что начал быстро лысеть, он едва не впал в депрессию по этому поводу. С горя артист даже уехал в швейцарскую клинику, где за большие деньги ему сделали операцию. Пересадили волосы с затылка на темечко, но они так и не захотели приживаться. После Брюс принял свою судьбу и даже открыл новую моду на "лысую голову". Легендарные образы актеры копируют и до сих пор.

Брюс Уиллис в молодости и сейчас
коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) поделился архивным снимком, который был сделан, когда ему было 16 лет.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Егорова об Украине после выборов: у нас нет государства, мы обрели независимость от здравого смысла

Ребята умирали, а хозяйка авто устроила разборки: подробности смертельной аварии на Хмельнитчине

Беларусь вышла на забастовку против Лукашенко: срок "народного ультиматума" истек. Фото и видео

Зеленский обратился к украинцам после местных выборов

Штепа может не пройти во второй тур выборов в Славянске