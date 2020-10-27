Потап, Кошевой, Яма и другие: как знаменитости выглядели до "облысения". Фото

Эти "крепкие орешки" известны тем, что никогда не меняют прическу, а также свой образ в целом. Извечная лысина для них является своеобразной фишкой.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть, какими были Евгений Кошевой, Потап (Алексей Потапенко), Вин Дизель и другие знаменитости до смены имиджа (фото до и после смотрите ниже).

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признавался, что в свое время пожертвовал волосами ради команды.

"Мы с ребятами за одну ночь решили, что меня нужно побрить. Нашли парикмахерскую, машинкой там все сбрили, а потом еще в две руки парни одноразовыми станками меня добривали, а я, извини за подробности, в туалете сидел, на унитазе закрытом. Очень много этих станков бритвенных, одноразовых, было, но в итоге что-то получилось", – рассказывал Кошевой.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) в течение музыкальной карьеры менял не только репертуар, но и имидж. Исполнитель носил короткие волосы, рэперские наряды и кепки. В 2014 году Потап решил серьезно заняться собой: похудел, изменил свой стиль и отпустил бороду. Со временем изменилась и прическа звезды. Так, рэпер начал сбривать волосы и ходить лысым.

Американский актер Вин Дизель был обладателем густых темных волос. Избавиться от них артист решил в первые дни своей работы в ночном клубе в роли охранника. Ему казалось, что с лысиной он будет выглядеть более серьезно и устрашающе, и не прогадал. В дальнейшем такой имидж помог ему продвинуться в сфере кинематографии и стать очень узнаваемым и высокооплачиваемым актером.

Украинский хореограф, звезда шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто делится с поклонниками в соцсетях фото, на которых он с пышной шевелюрой. Однако, по мнению большинства, артисту гораздо лучше быть лысым, чем с прической.

Голливудский актер Брюс Уиллис еще в возрасте тридцати лет понял, что начал быстро лысеть, он едва не впал в депрессию по этому поводу. С горя артист даже уехал в швейцарскую клинику, где за большие деньги ему сделали операцию. Пересадили волосы с затылка на темечко, но они так и не захотели приживаться. После Брюс принял свою судьбу и даже открыл новую моду на "лысую голову". Легендарные образы актеры копируют и до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) поделился архивным снимком, который был сделан, когда ему было 16 лет.