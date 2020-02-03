Потап, Каминская, Лорак, Узелков: разводы звезд, которые пошли им на пользу

23 января телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что расстался с женой, с которой они были вместе с 17 лет.
OBOZREVATEL расскажет о самых громких разводах украинских звезд и о том, как их изменило расставание с любимым человеком.
Потап (Алексей Потапенко)
Потап
LIGA.net
С 2000 по 2014 год Потап был женат на продюсере Ирине Горовой. Оказалось, что пара не жила вместе пять лет и только в 2014-м официально развелась. Потап и Горовая разошлись без скандалов и разделения имущества. Сын Потапа, Андрей, остался жить с мамой.
Ирина Горовая, Потап и их сын Андрей
uaportal.com
После развода Потапа долгое время официальная информация о его личной жизни отсутствовала. 23 мая 2019 года Алексей наконец рассказал о своих чувствах, выпустив нежный лирический трек и клип "Константа".
Песня стала ответом на хит NK – "Обіцяю" и посвящена его исполнительнице, экс-партнеру по дуэту "Потап и Настя" Насте Каменских.
В тексте Алексей откровенно признался в любви. Свадьба Алексея Потапенко и Насти Каменских состоялась в этот же день, однако известно, что они официально поженились еще 18 октября 2018 года.
Слава Каминская
Слава Каминская
Today.ua
Первый раз участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская вышла замуж в 2012 году, за киевского бизнесмена по имени Евгений, однако через год стало известно о разводе пары.
Слава Каминская и Эдгар Каминский
PeopleTalk
Второй раз Каминская вышла замуж 16 июля 2014 года – за пластического хирурга Эдгара Каминского. В этом браке родилось двое детей: сын Леонард (2014) и дочь Лаура (2015). 1 июля 2019 года пара развелась. В январе 2020 года Слава вместе с детьми отправилась на Бали.
Первый раз на моря заграничные я попала в 20 лет ))) Это были съёмки одного проекта , которые проходили на Сейшелах 😍😍😍😍😍 и это были незабываемые эмоции ❤️ Сказать , что я офигела - ничего не сказать 😂🎄До этого летние каникулы проходили на пляжах Мариуполя , а зимние на пляжах Одессы 😂 Хотя в этом тоже была своя романтика🤣 Но сверстники утверждали , что я не видела жизни 🤣 и рассказывали про пляжи Египта и Турции , манго , бананы, папайю, маракуйю, ананасы ( все , кроме бананов видела только на картинках )😢🥺🤪 Не знаю , правильно ли я делаю , что пытаюсь с мелкими учить географию по штампам в паспорте, но мне кажется , что так веселее и более познавательнее 🤣 А ещё гештальт закрываю заодно 🤣
"Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но все в моей жизни всегда происходит вовремя. Новые знакомства, неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций – перезагрузка! 2020 – это мой год, год крысы. И я невероятно рада, что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире", – написала Каминская в Инстаграм.
Отметим, в последнее время Славу Каминскую подозревают в романе с актером Павлом Вишняковым: их совместное фото с отдыха на Бали появилось в соцсети певицы.
Ани Лорак
Ани Лорак
instagram.com/anilorak
31 января 2019 года украинская певица Ани Лорак и ее муж, гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу официально развелись. Пара была вместе около 10 лет.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
"Факты"
Причина развода была озвучена в сообщении, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений: "Супружеская жизнь не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Не проживают одной семьей около двух лет, брачные отношения прекращены, примирение невозможно".
По слухам, семья распалась из-за измен Мурата. В этом браке родилась дочь Ани Лорак София.
Мы провели поистине незабываемый вечер, мюзикл на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Какое счастье услышать свой голос в лице главной героини прекрасной @tatiana_navka. Поздравляю с премьерой большую творческую команду @navka_show! Браво! 💥 #спящаякрасавица #навкашоу
В июне 2019 года стало известно, что Ани Лорак встречается с Егором Глебом, саунд-продюсером российского лейбла Black Star Inc.
Вячеслав Узелков
Вячеслав Узелков
instagram.com/uzelkoff_official
Известный украинский боксер Вячеслав Узелков и его супруга Марина, вместе с которой они были тренерами шоу "Зважені і щасливі", развелись в конце 2018 года, после 19 лет брака. У пары двое детей – Роберт и Оливия.
Вячеслав Узелков, его жена Марина и их дети
"Факты"
После развода Узелков признался:
"Я однолюб. Марина – самая лучшая женщина, самая красивая, самая добрая, справедливая, лучшая мама. Она мама наших долгожданных деток. Вопреки всем врачам и "доброжелателям", Марина подарила мне замечательных деток. Я считаю, что каждый имеет право ошибаться. И я признаю это за ней. И очень надеюсь, что все станет на свои места. Рано или поздно. И мне, как мужчине, остается только ждать. Ждать с терпением и любовью. Больше мне нечего предложить. Марина из семьи, где женщины не только красивые, но и мудрые. Я люблю и я счастливый. Берегите своих друзей и семьи. Как выяснилось, это не норма – это подарки, которые нужно оберегать. Люблю, любил и буду любить вечно".
Как сообщал OBOZREVATEL, на международный песенный конкурс "Евровидение-2020" от России может поехать украинец Александр Панайотов.
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