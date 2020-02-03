Потап, Каминская, Лорак, Узелков: разводы звезд, которые пошли им на пользу

23 января телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что расстался с женой, с которой они были вместе с 17 лет.

OBOZREVATEL расскажет о самых громких разводах украинских звезд и о том, как их изменило расставание с любимым человеком.

Потап (Алексей Потапенко)

Потап LIGA.net

С 2000 по 2014 год Потап был женат на продюсере Ирине Горовой. Оказалось, что пара не жила вместе пять лет и только в 2014-м официально развелась. Потап и Горовая разошлись без скандалов и разделения имущества. Сын Потапа, Андрей, остался жить с мамой.

Ирина Горовая, Потап и их сын Андрей uaportal.com

После развода Потапа долгое время официальная информация о его личной жизни отсутствовала. 23 мая 2019 года Алексей наконец рассказал о своих чувствах, выпустив нежный лирический трек и клип "Константа".

Песня стала ответом на хит NK – "Обіцяю" и посвящена его исполнительнице, экс-партнеру по дуэту "Потап и Настя" Насте Каменских.

В тексте Алексей откровенно признался в любви. Свадьба Алексея Потапенко и Насти Каменских состоялась в этот же день, однако известно, что они официально поженились еще 18 октября 2018 года.

Слава Каминская

Слава Каминская Today.ua

Первый раз участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская вышла замуж в 2012 году, за киевского бизнесмена по имени Евгений, однако через год стало известно о разводе пары.

Слава Каминская и Эдгар Каминский PeopleTalk

Второй раз Каминская вышла замуж 16 июля 2014 года – за пластического хирурга Эдгара Каминского. В этом браке родилось двое детей: сын Леонард (2014) и дочь Лаура (2015). 1 июля 2019 года пара развелась. В январе 2020 года Слава вместе с детьми отправилась на Бали.

"Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но все в моей жизни всегда происходит вовремя. Новые знакомства, неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций – перезагрузка! 2020 – это мой год, год крысы. И я невероятно рада, что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире", – написала Каминская в Инстаграм.

Отметим, в последнее время Славу Каминскую подозревают в романе с актером Павлом Вишняковым: их совместное фото с отдыха на Бали появилось в соцсети певицы.

Ани Лорак

Ани Лорак instagram.com/anilorak

31 января 2019 года украинская певица Ани Лорак и ее муж, гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу официально развелись. Пара была вместе около 10 лет.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу "Факты"

Причина развода была озвучена в сообщении, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений: "Супружеская жизнь не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Не проживают одной семьей около двух лет, брачные отношения прекращены, примирение невозможно".

По слухам, семья распалась из-за измен Мурата. В этом браке родилась дочь Ани Лорак София.

В июне 2019 года стало известно, что Ани Лорак встречается с Егором Глебом, саунд-продюсером российского лейбла Black Star Inc.

Вячеслав Узелков

Вячеслав Узелков instagram.com/uzelkoff_official

Известный украинский боксер Вячеслав Узелков и его супруга Марина, вместе с которой они были тренерами шоу "Зважені і щасливі", развелись в конце 2018 года, после 19 лет брака. У пары двое детей – Роберт и Оливия.

Вячеслав Узелков, его жена Марина и их дети "Факты"

После развода Узелков признался:

"Я однолюб. Марина – самая лучшая женщина, самая красивая, самая добрая, справедливая, лучшая мама. Она мама наших долгожданных деток. Вопреки всем врачам и "доброжелателям", Марина подарила мне замечательных деток. Я считаю, что каждый имеет право ошибаться. И я признаю это за ней. И очень надеюсь, что все станет на свои места. Рано или поздно. И мне, как мужчине, остается только ждать. Ждать с терпением и любовью. Больше мне нечего предложить. Марина из семьи, где женщины не только красивые, но и мудрые. Я люблю и я счастливый. Берегите своих друзей и семьи. Как выяснилось, это не норма – это подарки, которые нужно оберегать. Люблю, любил и буду любить вечно".

Как сообщал OBOZREVATEL, на международный песенный конкурс "Евровидение-2020" от России может поехать украинец Александр Панайотов.

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