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Потап и Настя женятся: как они изменились за годы знакомства

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Известный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) и поп-дива Настя Каменских (NK) женятся. Так, информацию подтвердил сам артист, опубликовав на личном YouTube-канале лирическое видео "Константа", в котором признался в любви Каменских.

Свадьба состоится в четверг, 23 мая, в одном из дорогих ресторанов под Киевом. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как изменилась пара за годы знакомства.

Алексей Потапенко и Настя Каменских познакомились в 2006 году. Тогда рэпер искал вокалистку для исполнения припевов его композиций. С Каменских его познакомили друзья. Отметим, что певец увидел в девушке большой музыкальный потенциал и предложил ей создать совместный проект под названием "Потап и Настя".

В момент основания дуэта Каменских и Потап выглядели, как типичные подростки — яркие цвета в одежде, веселые принты и смелые образы.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: Liza.ua

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: Liza.ua

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: politeka.ne

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: z1.fm

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Каменских впервые прокомментировала свадьбу с Потапом

Затем в 2012 году артисты начали понемногу отходить от подросткового образа. И, как можно заметить, очень сильно поправились.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: spletnik.ru

В 2017 году артисты взялись за свое тело и заметно похудели. Также группа стала выглядеть более сдержанной, но не утратила своего запала. Отметим, что в этом же году, 24 октября, Потап и Настя заявили, что их дуэт временно прекращает свою деятельность.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: instagram.com/realpotap

3 ноября 2017 года Настя Каменских уже под псевдонимом NK презентовала свою первую сольную песню "Это моя ночь". Артистка предстала в новом для себя образе.

Настя Каменских

Настя Каменских

Фото: instagram.com/kamenskux

В 2018 году Каменских рассказала о том, как сбросила 20 килограммов. Это артистке удалось с помощью правильного питания и регулярных тренировок. Также благодаря Насте, которая на данный момент является образцом спортивного образа жизни и правильного питания, похудел и Потап. Рэпер сбросил в 2019 году 17 килограммов.

Настя Каменских

Настя Каменских

Фото: instagram.com/kamenskux

Потап

Потап

Фото: instagram.com/realpotap

Отметим: несмотря на то, что дуэт Потапа и Насти уже три года как "на паузе", это не мешает им проводить много времени вместе. Артисты часто ездят на совместный отдых и публикуют фото.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Show ObozShow Oboz
Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Бродский, ты ебнулся совсем? Нахуй кому нужна 10 раз одна и та же новость про поющие труселя... Бля... нах я вообще читаю ОБоЗ??? Забаньте меня.... я хочу чтоб ты меня забанил... забань меня... или буду срать тут...
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