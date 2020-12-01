Потап – хейтерам из-за совметного трека с Бузовой: нас победила российская попса

Продюсер, лидер группы Mozgi Потап (Алексей Потапенко) резко ответил хейтерам на обвинения по поводу записи трека с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Также он прокомментировал претензии к клипу Нади Дорофеевой.

Так, Потап извинился за кадры с танцующей Дорофеевой на аллее Героев Небесной сотни. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"Хочу попросить прощение у всех, кого разозлило последнее видео. Это наша ошибка. Не доглядели, не увидели, не подумали, никого не хотели обидеть", – сказал продюсер.

Кроме того, Потап рассказал, почему решил записать трек с Бузовой, которой запрещен въезд в Украину.

"Когда я увидел украинский чарт Apple Music, я просто был в шоке. Нас победила российская попса и рэп. Это нужно признать. Бузова, какой бы она для вас не была, яркая личность. Мы спросили у наших фанов – хотите? Они ответили: "Да". Для нас, киевской группы, с альбомом "Киев стайл" – это шанс расширить нашу аудиторию и попасть в украинские чарты, благодаря коллаборации с самой узнаваемой и влиятельной персоной российского шоу-бизнеса. Песня вышла просто бомба!", – сообщил он.

Продюсер добавил, что экспансия украинской музыки начинается не с треков на украинском языке, а с присутствия. По его словам, многие артисты уезжают из Украины, поэтому он хочет научить каждого любить нашу страну.

"Я чувствую вашу боль. Я чувствую соленую слезу Украины. Я с вами. Я украинец. Давайте так: Бузова звезда, Крым – Украина. Потап – крутой", – подытожил знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что познакомился с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном в одном из киевских ресторанов.