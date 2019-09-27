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27 сентября • обновлено в 08:50
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"Посылал на три буквы": звезда "Глухаря" устроил пьяный дебош в самолете

1.3т Читать материал на украинском

Российский актер Максим Аверин, известный по сериалам "Глухарь" и "Склифосовский", устроил дебош в самолете, когда лайнер совершал перелет из Барнаула в Москву.

Как сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на слова очевидцев, артист был пьян, оскорблял членов экипажа и громко заявлял о своем звездном статусе.

"Он позволил себе послать стюардесс на три буквы. Понимаете на какие, да? Он пьяный был. Наверное, с гастролей, но надо себя вести нормально", — передал источник.

"Посылал на три буквы": звезда "Глухаря" устроил пьяный дебош в самолете

Максим Аверин

Фото: korupciya.com

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Отмечается, что после посадки в аэропорту Шереметьево Аверина задержали сотрудники транспортной полиции. В отношении Аверина составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство". Артисту предъявлен штраф в размере 500 рублей, ему также грозил арест на 15 суток.

"Посылал на три буквы": звезда "Глухаря" устроил пьяный дебош в самолете

Максим Аверин в сериале "Глухарь"

Фото: biophe.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максима Аверина застукали в гей-клубе курорта Сочи (Россия) во время новогодних праздников.

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Россия
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