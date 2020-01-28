Посверкав пышной грудью, Самбурская поразила всех своими глазами

Популярная актриса Настасья Самбурская, ранее засветившая свою пышную грудь после спектакля, предстала на публике в новом совершенно неожиданном образе.
В своем Instagram-аккаунте звезда российских телесериалов показала ряд фотографий с выставки работ Сальвадора Дали, которую она успела посетить накануне. Актриса похвасталась своим нарядом и макияжем, призвав посмотреть ей в глаза.
Выставка Дали- прекрасный повод выйти в свет и показать свой необычный макияж, навеянный самим маэстро Сальвадором;) (листаем до конца и смотрим мне в глаза) Наряд тоже требует особого внимания! Блузон и юбка из эко кожи! Обожаю грузинских дизайнеров! Действительно, стоящие, качественные вещи, не на один сезон! @asomatav рекомендую искренне, от большой любви! За фото спасибо @glamour_russia
"Выставка Дали - прекрасный повод выйти в свет и показать свой необычный макияж, навеянный самим маэстро Сальвадором;) (листаем до конца и смотрим мне в глаза)" – написала Самбурская.
Подписчики по достоинству оценили ее макияж.
"Обалдеть, глазища))); Офигетььь очень крутоооо!!!; Хорошо выглядишь", - отметили в сети.
Напомним, Настасья Самбурская порадовала своих поклонников горячим видео.
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