Посверкав пышной грудью, Самбурская поразила всех своими глазами

Популярная актриса Настасья Самбурская, ранее засветившая свою пышную грудь после спектакля, предстала на публике в новом совершенно неожиданном образе.

В своем Instagram-аккаунте звезда российских телесериалов показала ряд фотографий с выставки работ Сальвадора Дали, которую она успела посетить накануне. Актриса похвасталась своим нарядом и макияжем, призвав посмотреть ей в глаза.

"Выставка Дали - прекрасный повод выйти в свет и показать свой необычный макияж, навеянный самим маэстро Сальвадором;) (листаем до конца и смотрим мне в глаза)" – написала Самбурская.

Подписчики по достоинству оценили ее макияж.

"Обалдеть, глазища))); Офигетььь очень крутоооо!!!; Хорошо выглядишь", - отметили в сети.

Напомним, Настасья Самбурская порадовала своих поклонников горячим видео.

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