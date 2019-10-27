'Пострадала из-за чужого секса': Собчак пожаловалась на грудь жены Харламова

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак, которая недавно подогрела слухи о своей беременности, пожаловалась на голую грудь жены комика Гарика Харламова актрисы Кристины Асмус.

Так, Собчак заявила, что ее шоу потеряло просмотры из-за того, что там были кадры из фильма "Текст", в котором снялась Асмус.

"Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус. Записала с Александром Петровым интервью, говорили о многом ,и в том числе про то, что в фильме "Текст" мне больше всего понравилось как откровенно сняты сцены секса", - написала журналистка.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Она отметила, что ждала большого количества просмотров.

"Смотрю: трендов нет, жиденькие 600 тысяч просмотров на таком хитовом материале... Звоню менеджеру Youtube. Выясняется что алгоритм перестал нас рекомендовать и отправлять в рекомендованное из-за секс-кадров, определив видео "почти порно". Короче, посмотрите интервью - я им очень горжусь. Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами", - добавила Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором она без одежды позировали в ванной.

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