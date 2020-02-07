"Постоянное ощущение стыда": популярная порноактриса поделилась правдой о своей жизни

Популярная порноактриса Райли Рид призналась, что ее занятие очень усложняет жизнь, так как приходится жить с постоянным ощущением стыда из-за повсеместного осуждения.

Она ответила на вопросы подписчиков и рассказала об изнанке своей профессии в видео на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Райли Рид Скриншот с видео

В частности, она призналась, что съемки в порнофильмах испортили ее отношения родителями. Мама в начале поддерживала ее, однако вскоре Рид поняла, что ей нужны от дочери только деньги. Отношения с отцом также оказались испорчены: он попросил дочь не приезжать к нему домой, потому что его жена против ее работы.

Рид также не общается с братьями и сестрами. По ее словам, из-за порно она потеряла семью.

Как сообщал OBOZREVATEL, порноактриса под псевдонимом Josephine Jackson, которая сама родом из Украины, рассказала о всех подводных камнях и недостатках работы в порноиндустрии.

Также украинки не раз против собственной воли становились "звездами" порнографии, когда их тайком снимали на скрытые камеры в медучреждениях.

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