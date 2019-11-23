Постоянно требовала пластику: бывший муж Каминской раскрыл причину развода

Пластический хирург Эдгар Каминский рассказал, что причиной развода с певицей Славой были постоянные ссоры и ревность артистки.

Соответствующее признание он сделал в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Україна" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Никто тарелками в меня не бросал, но, смотрите, я так скажу вам, у меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным. То есть во время операций я не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать, а определенный момент, в жизни было много моментов, когда я понимал, что это трудно, например, сложности дома, а потом еще сложная операция", – рассказал Эдгар.

Эдгар и Слава Каминские instagram/edgar_kaminskyi

По его словам, семейную жизнь и работу невозможно отделить друг от друга. А если люди живут вместе, между ними должно быть доверие, без которого просто нет смысла продолжать отношения. Эдгар признался, что причиной частых ссор было желание Каминской делать пластические операции.

Эдгар Каминский назвал причину развода instagram.com/babaslavka

"Большие формы, например, грудь, или как-то нос изменить, или губы. Я был против этого. Мы ссорились и могли даже не знаю, несколько дней, недель не общаться на эту тему", – добавил он, отметив, что никогда не вернется к бывшей жене.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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