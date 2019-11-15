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15 ноября • обновлено в 11:36
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"Постоянно тошнота, понос": Тодоренко рассказала о сглазе

1.3т
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Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, заявила о сглазе.

Как передает Telegram-канал "Только никому", звезда пожаловалась на плохое самочувствие. Неприятное состояние Тодоренко связывает со сглазом.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

кадр из видео

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Теперь Регина находится в поисках гадалки, которая помогла бы ей снять сглаз.

"Как-то себя не очень хорошо чувствую в последнее время… Какие-то коллапсы в жизни происходят. И внутри как будто что-то крутит… Постоянно тошнота и понос. Есть ощущение, что могли сглазить. Может, у вас есть контакты хорошей гадалки, к которой можно пойти, или выкатать яйцом?", - обратилась к фанатам звезда.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

кадр из видео

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что во время знакомства ее будущий супруг Влад Топалов произвел на нее негативное впечатление.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Регина Тодоренко
Место
Украина
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