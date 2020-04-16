"Постоянно хр*нь пишут!" Внук Пугачевой пожаловался на травлю в сети

Мария Дидык Люди 18:17, 16.04.2020 Обновлено: 18:19, 16.04.2020

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков пожаловался на травлю в сети и заявил, что у него нет врагов.

Об этом артист сообщил в интервью Алене Красновой (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Никита Пресняков
instagram.com/npresnyakov

"Меня бесят слухи! Если вбить в Google мое имя и фамилию, то можно найти много ерунды. Постоянно хр*нь пишут. Врагов у меня нет. Особо ни с кем не ссорился", - заявил Пресняков.

Как ранее писал OBOZREVATEL, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков записал шуточный ролик для социальной секи Instagram, за который ему пришлось оправдываться. На видео он дурачится под музыку и делает вид, что играет на барабанах.

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