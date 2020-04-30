Главная Новости
30 апреля • обновлено в 23:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Поставлю свечку": Притула потроллил Полякову и Остапчука из-за дружбы с Киркоровым

1.6т
Читать материал на украинском

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и певица Оля Полякова поздравили российского артиста Филлипа Киркорова с днем рождения. Так, после этого шоумен Сергей Притула потроллил звезд.

Соответствующими публикациями Остапчук и Полякова поделились на личных страницах в Instagram. В них они рассыпались в комплиментах и пожеланиях Киркорову. На что Притула в комментариях под постом Владимира поинтересовался, когда будет день рождение других российских звезд. Он заявил, что "поставит свечку".

Оля Поля, Владимир Остапчук и Сергей Притула

Оля Поля, Владимир Остапчук и Сергей Притула

"Вова, а напомни, когда там днюха в Лепса и Тимати? Чтобы я не забыл свечку за скапание поставить", – написал Притула.

"Поставлю свечку": Притула потроллил Полякову и Остапчука из-за дружбы с Киркоровым

Сегодня день рождения у Короля! 😻 мы все знаем его всю жизнь, и всегда, как ярчайшего артиста современности, с прекрасными песнями, лучшими шоу, крутейшими клипами! Филипп всегда на пике, много лет, это очень сложно быть всегда Новым, и всегда актуальным, но у него получается, как? Одному Богу известно, но быть популярным у взрослых и детей, на протяжении всей карьеры, удаётся только Ему! А при этом, это открытый, радостный, легкий , отзывчивый, очень добрый, и всегда позитивный человек, прекрасный отец и классный друг! Будь здоров и всегда полон сил, и той неуемной энергии, которая позволяет нам, так много лет наблюдать этот ярчайший полёт! 💫 Виват Король!🤴🏽 P.S. Прости меня за мою неделикатность...) Очень тебя люблю!❤️ @fkirkorov

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

К слову, в сети негативно отреагировали на публикации Остапчука и Поляковой.

"Поставлю свечку": Притула потроллил Полякову и Остапчука из-за дружбы с Киркоровым
"Поставлю свечку": Притула потроллил Полякову и Остапчука из-за дружбы с Киркоровым
"Поставлю свечку": Притула потроллил Полякову и Остапчука из-за дружбы с Киркоровым
"Поставлю свечку": Притула потроллил Полякову и Остапчука из-за дружбы с Киркоровым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен, ведущий Сергей Притула потроллил коррупционеров во время пандемии коронавируса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Сергей Притула Владимир Остапчук Оля Полякова Филипп Киркоров
Теги
шоу шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Теперь я понимаю почему поляки считают западенцев бы,длом..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украинцы, где вы столько дeбильных притул берете?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги