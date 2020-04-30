"Поставлю свечку": Притула потроллил Полякову и Остапчука из-за дружбы с Киркоровым

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и певица Оля Полякова поздравили российского артиста Филлипа Киркорова с днем рождения. Так, после этого шоумен Сергей Притула потроллил звезд.

Соответствующими публикациями Остапчук и Полякова поделились на личных страницах в Instagram. В них они рассыпались в комплиментах и пожеланиях Киркорову. На что Притула в комментариях под постом Владимира поинтересовался, когда будет день рождение других российских звезд. Он заявил, что "поставит свечку".

Оля Поля, Владимир Остапчук и Сергей Притула

"Вова, а напомни, когда там днюха в Лепса и Тимати? Чтобы я не забыл свечку за скапание поставить", – написал Притула.

К слову, в сети негативно отреагировали на публикации Остапчука и Поляковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен, ведущий Сергей Притула потроллил коррупционеров во время пандемии коронавируса.

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