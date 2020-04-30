"Поставлю свечку": Притула потроллил Полякову и Остапчука из-за дружбы с Киркоровым

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и певица Оля Полякова поздравили российского артиста Филлипа Киркорова с днем рождения. Так, после этого шоумен Сергей Притула потроллил звезд.
Соответствующими публикациями Остапчук и Полякова поделились на личных страницах в Instagram. В них они рассыпались в комплиментах и пожеланиях Киркорову. На что Притула в комментариях под постом Владимира поинтересовался, когда будет день рождение других российских звезд. Он заявил, что "поставит свечку".
Оля Поля, Владимир Остапчук и Сергей Притула
"Вова, а напомни, когда там днюха в Лепса и Тимати? Чтобы я не забыл свечку за скапание поставить", – написал Притула.
Сегодня день рождения у Короля! 😻 мы все знаем его всю жизнь, и всегда, как ярчайшего артиста современности, с прекрасными песнями, лучшими шоу, крутейшими клипами! Филипп всегда на пике, много лет, это очень сложно быть всегда Новым, и всегда актуальным, но у него получается, как? Одному Богу известно, но быть популярным у взрослых и детей, на протяжении всей карьеры, удаётся только Ему! А при этом, это открытый, радостный, легкий , отзывчивый, очень добрый, и всегда позитивный человек, прекрасный отец и классный друг! Будь здоров и всегда полон сил, и той неуемной энергии, которая позволяет нам, так много лет наблюдать этот ярчайший полёт! 💫 Виват Король!🤴🏽 P.S. Прости меня за мою неделикатность...) Очень тебя люблю!❤️ @fkirkorov
К слову, в сети негативно отреагировали на публикации Остапчука и Поляковой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен, ведущий Сергей Притула потроллил коррупционеров во время пандемии коронавируса.
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