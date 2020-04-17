Украинский шоумен, ведущий Нового канала Александр Педан эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал о том, как на него и его деятельность повлиял карантин из-за коронавируса.

В частности, Александр указал, что из-за сложившейся ситуации неизвестно, что будет в дальнейшем с проектами канала и подчеркнул, что совершенно не в восторге от самоизоляции.

"Как и все, я от карантина не в восторге, хочется дышать полной грудью и не бояться заболеть, или что заболеют твои родные. А еще я скучаю по работе. Из-за карантина у нас отменилось множество съемок", – поделился Александр.

Александр Педан Пресс-служба Нового канала

Педан также указал, что из-за ситуации, сложившейся вокруг карантина и последующего кризиса, он не знает, какая судьба ждет его проекты на Новом канале и возобновятся ли съемки нового сезона реалити "Эксы", ведущим которого является Александр.

"Карантин поставил под сомнение съемки многих телевизионных проектов. Сейчас я не уверен, выйдет ли новый сезон, или нет. Мы планировали весной его снимать. Провели даже кастинг. Но карантин внес изменения в наши планы", – откровенно признался. Александр.

Также ведущий Нового канала рассказал поклонникам, какой бы проект хотел вести в будущем.

Александр Педан Пресс-служба Нового канала

"Я скучаю по студийным проектам. Мне нравился наш "Подъем". Классные были три года. А сейчас хотелось бы вести какое-то найт-лайт-шоу. Но о новых проектах говорить еще рано", – добавил он.

Ведущий реалити "Эксы" настраивает себя на лучшее и советует своим поклонникам придерживаться такого принципа, а также строго соблюдать условия самоизоляции, особенно во время Пасхи.

"Если мы все посидим на Пасху дома и не будем ходить по гостям, есть надежда, что коронавирус так быстро не распространится. А потом уже и все заболевшие вылечатся", – подытожил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Педан является ведущим проекта "Эксы" с 2018 года – тогда стартовал первый сезон реалити с участием пар, которые были длительное время в отношениях, но не сумели их сохранить.