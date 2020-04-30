Постаревший Андрей Губин отмечает 46-летие: куда исчез тяжелобольной кумир 90-х
Популярный российский певец 90-х Андрей Губин 30 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 46 лет.
Андрей Губин в свое время был кумиром молодежи, однако уже более 10 лет не выходит на сцену. О том, куда исчез артист, почему и как он сейчас выглядит, рассказывает OBOZREVATEL.
Андрей Губин в 90-х – начале 2000-х имел миллионы поклонников по всей территории бывшего СССР. Множество его песен стали хитами: "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", "Лиза", "Милая моя далеко", "Девушки, как звезды" и другие.
Но в 2005 году Андрей Губин неожиданно ушел со сцены, некоторое время он работал в Германии и Канаде. С тех пор вышла всего пара песен исполнителя, он не дает концертов и живет практически затворником.
Губин живет на авторские гонорары и на заработанные в прошлом накопления, он редко появляется на публике.
Свой уход со сцены артист объясняет серьезными проблемами со здоровьем: в середине 2000-х ему поставили диагноз – левосторонняя прозопалгия лица – болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные боли в лице. Причинами этого заболевания являются недосыпание, переутомление, хронический стресс. Люди из окружения Губина отмечают, что психическую травму ему нанесла смерть родителей.
"Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри", – рассказал бывший продюсер Губина Тарас Ващишин изданию "СтарХит".
"Губину постоянно кажется, что все болит – лицо, тело. Хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома…Близкие переживают, что он такими темпами может и руки на себя наложить. Единственное спасение – занятия спортом: Андрей ходит в спортзал, находится в прекрасной физической форме. Я не раз просил Губина обратиться за помощью к специалистам. Упорно отказывается! Если его связать по рукам и ногам и отвезти в больницу, может, что-то получится", – добавил он.
В 2017 году Андрей Губин поразил публику изменившимся внешним видом. Он заявил, что на него якобы идет "охота".
"Я считаю, что идет охота. Охота идет конкретно на меня. Очень серьезная. Поэтому я в бегах и особо не общаюсь. … То, что я скрываюсь – это неправда… Я просто больше стал путешествовать", – ответил Губин на вопрос о слухах о его затворничестве.
По его словам, в последнее время он стал чувствовать больше внимания к себе, чем когда выступал.
"Это ужасно, я понимаю прекрасно, почему – конечно, с такой рожей ходить… Ну болит лицо, ребята, сколько можно уже издеваться? Ну вы что творите?", – заявил певец.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Губин тайно покинул Россию со своей невестой.