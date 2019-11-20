Постарели и "выгорели": как сейчас выглядят 7 самых сексуальных участниц "ВИА Гра"

Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер удивила изменившимся внешним видом, когда появилась на росТВ. Так, звезда пришла на российское шоу "Вечерний Ургант". Было заметно, что годы не прошли для нее без следа.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить самых ярких участниц группы и взглянуть, как они выглядят сейчас.

Алена Винницкая

Алена Винницкая фото: cosmo.ru

Алена Винницкая (настоящее имя Ольга Винницкая) – одна из первых участниц группы "ВИА Гра". Она пела в группе с момента самого ее основания – сентября 2000 года и по январь 2003 года. После ухода из группы Алена Винницкая решила заняться сольной карьерой. Сейчас певице 44 года. Недавно стало известно, что артистка разошлась с мужем, также она объявила, что берет перерыв в своей музыкальной карьере. Как призналась звезда, у нее случилось "профессиональное выгорание".

Новости Алена Винницкая открыла свой секрет молодости

Надежда Грановская

Надежда Грановская фото: cosmo.ru

Надежда Грановская (настоящее имя Надежда Мейхер, после замужества Уржумцева) была трижды участницей "ВИА Гры": в 2000-2002, 2002-2006 и 2009-2011 годы. Дважды певица покидала группу из-за беременности. После ухода из группы Надежда Мейхер занималась сольной карьерой, а также пробовала себя как телеведущая, актриса, поэтесса и дизайнер.

Надежда Грановская фото: Instagram

На днях Надежда Мейхер стала гостьей нового выпуска шоу "Вечерний Ургант". Поклонники певицы неоднократно отмечали, что Надежда очень изменилась со времен "ВИА Гра". Однако, несмотря на это, сегодня Мейхер выглядит так же хорошо, как и много лет назад.

Анна Седокова

Анна Седокова фото: cosmo.ru

Анна Седокова пела в составе "ВИА Гры" всего два года, но именно этот состав (Вера Брежнева, Надежда Грановская, Анна Седокова) называют "золотым". В 2004 году Седокова ушла из группы и родила дочь, после чего начала сольную карьеру. Сегодня у Анны трое детей, она популярная певица и модельер.

Татьяна Найник

Татьяна Найник фото: cosmo.ru

Татьяна Найник в свое время заменила Надежду Грановскую на время ее ухода в декрет. Снялась в клипах "Стоп! Стоп! Стоп!" и "Good morning, папа".

Ушла из группы после возвращения Грановской. По одной из версий, продюсерам не нужен был квартет (их в шоу-бизнесе слишком много), поэтому одной из участниц пришлось пожертвовать. После ухода из "ВИА Гры", Татьяна создала собственный коллектив Maybe, где выступает в роли солистки и продюсера.

Вера Брежнева

Вера Брежнева фото: cosmo.ru

Вера Брежнева попала в "ВИА Гру" случайно: в 2002 году во время концерта в Днепропетровске студентка инженерного института в качестве зрителя поднялась на сцену и спела вместе с группой "Попытку № 5" В ноябре 2002 года Веру пригласили на кастинг в группу "ВИА Гра" на место Алены Винницкой, который она успешно прошла. Артистка посвятила группе почти 5 лет. В декабре 2007 года Вера Брежнева навсегда покинула группу и начала успешную сольную карьеру. Сегодня Вера Брежнева также снимается в кино, ведет шоу на телевидении и воспитывает детей.

Светлана Лобода

Светлана Лобода фото: cosmo.ru

Светлана Лобода в 2004 году пришла на место Анны Седоковой, которая уходила в декрет, но пробыла в "ВИА Гре" всего четыре месяца. После этого Светлана успешно занялась сольной карьерой в шоу-бизнесе Украины, а затем и России. Альбом H2LO (2017) Светланы Лободы стал одним из самых успешных, а сама Лобода была признана "Женщиной года" по версии журнала Glamour. Светлана Лобода – заслуженный артист Украины.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева фото: cosmo.ru

Многие фанаты "ВИА Гры" считают, что именно состав группы с Альбиной Джанабаевой, Верой Брежневой и Надеждой Грановской был "золотым". Альбина Джанабаева заменила ушедшую Светлану Лободу и продержалась в группе дольше всех – ее стаж 8 лет и 1 месяц. В 2013 году Джанабаева ушла из группы, сейчас она занимается сольной карьерой и воспитывает двух сыновей вместе с мужем Валерием Меладзе.

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