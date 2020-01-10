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10 января • обновлено в 15:08
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Поссорилась с Гарри? Новый выход Меган Маркл насторожил поклонников

1.4т
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл озадачила поклонников, появившись на публике без обручального кольца на безымянном пальце.

Фотографии герцогини опубликовало издание Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

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Сообщается, что без кольца Маркл была замечена возле Королевского национального театра в Лондоне вчера, 9 января. Это заставило поклонников забеспокоиться, все ли хорошо между супругами.

Меган Маркл вышла в свет без обручального кольца

Меган Маркл вышла в свет без обручального кольца

Daily Mail

Меган Маркл вышла в свет без обручального кольца

Меган Маркл вышла в свет без обручального кольца

Daily Mail

Масла в огонь подлил и тот факт, что сегодня, 10 января, Меган улетела из Великобритании в Канаду. И сделала это в одиночестве – принц Гарри остался в Лондоне.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Известно, что сейчас в Канаде находится восьмимесячный сын герцогов Арчи, который несколько дней находился под присмотром няни.

Меган Маркл с сыном Арчи

Меган Маркл с сыном Арчи

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали в сети из-за поздравления, которое они оставили под фотографией Кейт Миддлтон в честь ее дня рождения.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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