"Пососи карандаш": Собчак показала Шнурову голый зад

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак опубликовала пикантное видео в ответ на обвинения Сергея Шнурова о том, что все тексты за нее писал бывший муж Константин Богомолов.

Так, телеведущая продемонстрировала ягодицы в момент, когда вылезала из бассейна в режиме замедленной съемки, с которых льется вода (чтобы посмотреть провокационный ролик, проскролльте до конца страницы).

На этом Собчак решила не останавливаться и написала "методическое пособие" Шнурову, посоветовав ему пойти в школу и "пососать карандаш".

Ответ Собчак Шнурову Кадр из видео

Далее приводим полный текст стихотворения Собчак

Пользователи отреагировали на пост Собчак по-разному. Одни поддержали, другие же раскритиковали журналистку, напомнив, что она была кандидатом в президенты РФ.

"Обос*алась с ответом жестко", "Классная", "Это ж*па баллотировалась в президенты", "Шедевр", "Некрасивая голая ж*па в мокрых растянутых трусах, под стать кандидату в президенты. Помню Собчак как взбалмошную тусовщицу в розовой юбке. Такой и осталась", – прокомментировали пользователи.

Как сообщалOBOZREVATEL, конфликт между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак начался в прошлом году после того, как музыкант опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и ее тогдашнего мужа — актера Максима Виторгана.

Спустя некоторое время Ксения ответила лидеру "Ленинграда" на его выпад — тоже в стихотворной форме. Недавно Шнуров заявил, что все ответы Собчак были написаны Богомоловым, на что та пригрозила отомстить.

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