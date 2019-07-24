"Пососи карандаш": Собчак показала Шнурову голый зад

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак опубликовала пикантное видео в ответ на обвинения Сергея Шнурова о том, что все тексты за нее писал бывший муж Константин Богомолов.
Так, телеведущая продемонстрировала ягодицы в момент, когда вылезала из бассейна в режиме замедленной съемки, с которых льется вода (чтобы посмотреть провокационный ролик, проскролльте до конца страницы).
На этом Собчак решила не останавливаться и написала "методическое пособие" Шнурову, посоветовав ему пойти в школу и "пососать карандаш".
Ответ Собчак Шнурову
Кадр из видео
Далее приводим полный текст стихотворения Собчак
Пользователи отреагировали на пост Собчак по-разному. Одни поддержали, другие же раскритиковали журналистку, напомнив, что она была кандидатом в президенты РФ.
"Обос*алась с ответом жестко", "Классная", "Это ж*па баллотировалась в президенты", "Шедевр", "Некрасивая голая ж*па в мокрых растянутых трусах, под стать кандидату в президенты. Помню Собчак как взбалмошную тусовщицу в розовой юбке. Такой и осталась", – прокомментировали пользователи.
КОКС* для ШНУРОВА (методическое пособие) Для галантнейшего кавалера, Мачо в маечке-алкоголичке, Мотя, Боня и прочая Лера Написали в стихах методичку. Ну, писать-то они не умеют, И Собчак, их начальница, – тоже. Богомолов писал, он – умнее, Он всегда глупым дурам поможет! Ну, Серёжа, пора тебе в школу Агрессивного стихосложенья: Надо выписать в столбик глаголы, В них – основа основ униженья. Пососи карандаш, если трудно… "Пососать!" – вот глагольчик отменный! Он подходит и к шутке паскудной, И к гнилым новостям про измены. Перейдём к существительным. Серый, Не копируй Крылова с Эзопом, Пусть язык будет жёстким и нервным: Хуй – так хуй! Если жопа – так жопа! Всех мужей и любовников – в кучу! Можно, кстати, добавить детишек, Пусть помучатся бабы получше После всех своих бабских делишек! Если в драку зовут – пишешь: "Занят!" Ведь не ссут же красавцы с экрана, А красиво стреляют глазами Из-под кепки со словом "охрана". Ты там мускулом гордо играешь? Есть приём эффективней и проще: Полный рот говнеца набираешь И плюешь в них с неистовой мощью! Да, потом на "Боярде" воняет И налёт на зубах дорогущих, Но зато как стишок унижает Проституток и телеведущих! * Как Отвечать Ксении Собчак
Как сообщалOBOZREVATEL, конфликт между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак начался в прошлом году после того, как музыкант опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и ее тогдашнего мужа — актера Максима Виторгана.
Спустя некоторое время Ксения ответила лидеру "Ленинграда" на его выпад — тоже в стихотворной форме. Недавно Шнуров заявил, что все ответы Собчак были написаны Богомоловым, на что та пригрозила отомстить.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!