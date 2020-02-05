Посмеявшись над прозвищем мужа, Собчак показалась на сцене в роли лошади

Светская львица Ксения Собчак на фоне появившегося прозвища ее мужа решила показать мем, на котором она изображена в костюме лошади.
Изображение она опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта.
"Как я ору с этого наряда", - прокомментировали свою публикацию Собчак.
Как сообщалось ранее, в сети дали прозвище ее новому мужу, режиссеру Константину Богомолову. Его вдруг назвали "конокрадом", очевидно намекнув на то, что предшествовало их свадьбе с Ксенией Собчак.
Напомним, Ксения Собчак и телеведущая Ксения Бородина поскандалили в сети из-за политики.
Читайте также:
"Не просто отмыться": Ургант высмеял Собчак за обнаженное видео в ванной
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!