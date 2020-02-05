Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Посмеявшись над прозвищем мужа, Собчак показалась на сцене в роли лошади

5.4т
Читать материал на украинском

Светская львица Ксения Собчак на фоне появившегося прозвища ее мужа решила показать мем, на котором она изображена в костюме лошади.

Изображение она опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта.

Посмеявшись над прозвищем мужа, Собчак показалась на сцене в роли лошади

"Как я ору с этого наряда", - прокомментировали свою публикацию Собчак.

Как сообщалось ранее, в сети дали прозвище ее новому мужу, режиссеру Константину Богомолову. Его вдруг назвали "конокрадом", очевидно намекнув на то, что предшествовало их свадьбе с Ксенией Собчак.

Напомним, Ксения Собчак и телеведущая Ксения Бородина поскандалили в сети из-за политики.

Читайте также:

"Не просто отмыться": Ургант высмеял Собчак за обнаженное видео в ванной

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лошадь ей и роль такая)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги