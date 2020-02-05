Посмеявшись над прозвищем мужа, Собчак показалась на сцене в роли лошади

Светская львица Ксения Собчак на фоне появившегося прозвища ее мужа решила показать мем, на котором она изображена в костюме лошади.

Изображение она опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта.

"Как я ору с этого наряда", - прокомментировали свою публикацию Собчак.

Как сообщалось ранее, в сети дали прозвище ее новому мужу, режиссеру Константину Богомолову. Его вдруг назвали "конокрадом", очевидно намекнув на то, что предшествовало их свадьбе с Ксенией Собчак.

Напомним, Ксения Собчак и телеведущая Ксения Бородина поскандалили в сети из-за политики.

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