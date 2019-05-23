Последний звонок-2019: как выглядели звезды в школьные годы

23, 24 и 31 мая в украинских школах пройдет праздник ооследнего звонка. Выпускники в заключительный раз наденут школьную форму и посетят учебные заведения, в которых они провели много лет. Ученики других классов просто попрощаются со школьными партами на все лето.

Последний звонок в Украине в 2019 году празднуется в разные даты: для первых классов он прозвенел 20-21 мая. Вторые-восьмые классы уходят на каникулы 23-24 мая, а старшеклассники и выпускники – 24 или 31 мая. Для школьников последний звонок – это всегда приятное, и в то же время волнительное событие, так как подводятся итоги всего учебного года. Для тех, кто уже давно покинул школьную скамью, это просто ценные воспоминания, в том числе и для звезд. OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядели знаменитости в школьные годы.

Козловский, Лазарев и Брежнева

Потап (Алексей Потапенко)

Алексей Потапенко, более известный как Потап, закончил 141-ю киевскую школу 22 года назад. Юный Потап в те годы был стройным спортсменом (занимался водным поло).

Потап (слева) KP.UA

Виталий Козловский

Виталий в школе был активистом: организовывал праздники, был ведущим мероприятий и пел. Уже тогда ему пророчили будущее артиста.

"В школе у меня была подруга, с которой мы друг друга называли в шутку "муж" и "жена". Тогда мне все говорили, что я стану артистом. И они как в воду глядели!" – признался Виталий.

Виталий Козловский KP.UA

Вера Брежнева

Украинская певица и экс-вокалистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева не любит вспоминать школьные годы, так как в ее жизни это был сложный период. Звезда в юности терпела насмешки со стороны сверстников и считалась "гадким утенком" среди своих одноклассников.

Вера Брежнева в школе и сейчас Аnews

"К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив. Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. С ней поступали жестоко – однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано "Уродина", – рассказывал ранее одноклассник Веры Брежневой.

Ани Лорак

Певица неоднократно рассказывала о своем тяжелом детстве, это касалось и ее школьных лет. Из-за бедности мать отдала ее в интернат, где Ани и получала среднее образование. При этом статус "интернатовца" ее очень раздражал.

Ани Лорак ВладТайм

"В меня и других детей тыкали пальцами: "Смотрите, вот интернатские". Мы тогда носили одинаковую форму. Может, они нас жалели, но слово "интернатские" раздражало, жгло меня изнутри", – делилась Ани Лорак..

Лолита Милявская

Лолита Милявская провела школьные годы в Украине. Она училась в нескольких учреждениях и, к тому же, в разных городах: в Мукачево (Закарпатская область), во Львове и в Киеве. В школе всегда была активисткой и лидером, а также занималась музыкой, что, по ее словам, и дало старт ее карьере певицы.

Лолита Милявская e-w-e.ru

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Алла Пугачева Аnews

Дима Билан Аnews

Николай Басков Аnews

Сергей Лазарев Комсомольская правда

Максим Галкин Аnews

Филипп Киркоров Teleprogramma.pro

Кристина Орбакайте Teleprogramma.pro

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