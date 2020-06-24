Последний концерт Цоя состоялся 30 лет назад: как "Кино" "взорвали" толпу в 70 тысяч

24 июня 1990 года в Москве на стадионе "Лужники" состоялся последний концерт знаменитого музыканта Виктора Цоя и группы "Кино".

На нем присутствовали более 70 тысяч людей. Несмотря на то, что это не был сольный концерт "Кино", практически вся толпа пришла на мероприятие именно из-за Цоя. OBOZREVATEL предлагает узнать, как рок-легенды взорвали один из крупнейших стадионов Европы (смотрите видео в конце страницы).

В тот день на спортивной арене "Лужников" играли также группы "Альянс", "Твой день", "Домино", "Секретный ужин", "Любэ", "Волки" и другие. Шоу прошло с размахом – тогда в пятый раз за всю историю стадиона был зажжен факел, в котором горел Олимпийский огонь.

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.) Кinozon.tv

Как известно, большинство фанатов пришли на музыкальный праздник именно из-за "Кино" – рокеры тогда были на пике популярности и никто не предполагал, что этот концерт станет последним в истории коллектива и Виктора Цоя.

Выступление проходило в рамках ежегодного музыкального фестиваля газеты "Московский Комсомолец" и ее рубрики "Звуковая дорожка".

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.) Кinozon.tv (скриншот трансяции)

"Надо отдать должное другим музыкантам, выступавшим в программе. Они проявили гражданское мужество, каждый раз встречаемые бурным скандированием "Кино! Кино!“. Они стойко отыгрывали программу и покидали сцену под аплодисменты, но уже адресованные непосредственно им", – вспоминали очевидцы.

Также они уточняли, что на концерте, на котором была присутствующая 70-тысячная толпа не создала ни одной провокации – фанаты боялись, что при возникновении опасной ситуации мероприятие могут закончить досрочно и они не услышат всех запланированных песен Цоя.

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.) Кinozon.tv (скриншот трансяции)

"Посетители выдержали четырехчасовой рок-марафон. В первых рядах партера, правда, временами возникала небольшая давка как результат избытка чувств. И профессионалам из ОМОНа за это время пришлось эвакуировать около 300 человек, попросивших помощи. Но серьезных эксцессов не было", — писал ранее музыкальный критик "МК" Артур Гаспарян.

Впрочем, несмотря на слаженную работу спецслужб, фанаты сумели вынести из стадиона автомобиль "Чайка" вместе с музыкантами "Кино", который подогнали вплотную к сцене.

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.) Кinozon.tv (скриншот трансяции)

Почему концерт в "Лужниках" стал последним для Цоя

Почти сразу после масштабного шоу в "Лужниках", Виктор Цой с гитаристом "Кино" Юрием Каспаряном уехали в Латвию, где под Юрмалой находилась дача музыканта. Там они готовили материал для нового альбома, которому суждено было выйти уже после смерти Цоя в декабре 1990 под названием "Чёрный альбом".

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.) Кinozon.tv (скриншот трансяции)

Напомним, лидер группы "Кино" погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года, врезавшись на своем "Москвиче" в пассажирский "Икарус", за рулем которого был латыш Янис Фибигс.

Последний концерт Цоя в "Лужниках": смотреть полное видео онлайн

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