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Последний концерт Цоя состоялся 30 лет назад: как "Кино" взорвали толпу в 70 тысяч

Ева Романова
Ева Романова
Люди
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Последний концерт Цоя состоялся в 1990 году

Последний концерт Цоя состоялся в 1990 году

24 июня 1990 года в Москве на стадионе "Лужники" состоялся последний концерт знаменитого музыканта Виктора Цоя и группы "Кино".

На нем присутствовали более 70 тысяч людей. Несмотря на то, что это не был сольный концерт "Кино", практически вся толпа пришла на мероприятие именно из-за Цоя. OBOZREVATEL предлагает узнать, как рок-легенды взорвали один из крупнейших стадионов Европы (смотрите видео в конце страницы).

В тот день на спортивной арене "Лужников" играли также группы "Альянс", "Твой день", "Домино", "Секретный ужин", "Любэ", "Волки" и другие. Шоу прошло с размахом – тогда в пятый раз за всю историю стадиона был зажжен факел, в котором горел Олимпийский огонь.

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.)

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.) Кinozon.tv

Как известно, большинство фанатов пришли на музыкальный праздник именно из-за "Кино" – рокеры тогда были на пике популярности и никто не предполагал, что этот концерт станет последним в истории коллектива и Виктора Цоя.

Выступление проходило в рамках ежегодного музыкального фестиваля газеты "Московский Комсомолец" и ее рубрики "Звуковая дорожка".

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.)

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.) Кinozon.tv (скриншот трансяции)

"Надо отдать должное другим музыкантам, выступавшим в программе. Они проявили гражданское мужество, каждый раз встречаемые бурным скандированием "Кино! Кино!“. Они стойко отыгрывали программу и покидали сцену под аплодисменты, но уже адресованные непосредственно им",вспоминали очевидцы.

Также они уточняли, что на концерте, на котором была присутствующая 70-тысячная толпа не создала ни одной провокации – фанаты боялись, что при возникновении опасной ситуации мероприятие могут закончить досрочно и они не услышат всех запланированных песен Цоя.

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.)

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.) Кinozon.tv (скриншот трансяции)

"Посетители выдержали четырехчасовой рок-марафон. В первых рядах партера, правда, временами возникала небольшая давка как результат избытка чувств. И профессионалам из ОМОНа за это время пришлось эвакуировать около 300 человек, попросивших помощи. Но серьезных эксцессов не было", — писал ранее музыкальный критик "МК" Артур Гаспарян.

Впрочем, несмотря на слаженную работу спецслужб, фанаты сумели вынести из стадиона автомобиль "Чайка" вместе с музыкантами "Кино", который подогнали вплотную к сцене.

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.)

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.) Кinozon.tv (скриншот трансяции)

Почему концерт в "Лужниках" стал последним для Цоя

Почти сразу после масштабного шоу в "Лужниках", Виктор Цой с гитаристом "Кино" Юрием Каспаряном уехали в Латвию, где под Юрмалой находилась дача музыканта. Там они готовили материал для нового альбома, которому суждено было выйти уже после смерти Цоя в декабре 1990 под названием "Чёрный альбом".

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.)

Последний концерт Виктора Цоя (24 июня, 1990 г.) Кinozon.tv (скриншот трансяции)

Напомним, лидер группы "Кино" погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года, врезавшись на своем "Москвиче" в пассажирский "Икарус", за рулем которого был латыш Янис Фибигс.

Последний концерт Цоя в "Лужниках": смотреть полное видео онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, суд признал мужчину невиновным в смертельном ДТП, но поклонники до сих пор считают его "убийцей" кумира. В 2018 году мужчина рассказал, что на протяжении 28 лет ощущал муки совести.

Недавно стало известно, что в выводах следствия об аварии найдены несостыковки, которые все это время замалчивались. Также американская певица Джоанна Стингрей представила мемуары под названием "Стингрей в Зазеркалье", рассказав неизвестные подробности о гибели рок-легенды Виктора Цоя.

Россияшоу-бизнесконцертгруппа "Кино"Виктор Цой
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