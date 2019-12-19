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19 декабря • обновлено в 16:12
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Последний генсек СССР Горбачев попал в больницу: что случилось

1.3т
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Последний генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев оказался в больнице с воспалением легких.

Об этом сообщил он сам, передает агентство "Москва". "В течение последней недели мне пришлось находиться в больнице. Но уже подлечили немного. Все идет к преодолению этой неожиданности", сказал Горбачев.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

BBC

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Напомним, что с 1985 по 1991 год Горбачев был Генеральным секретарем ЦК КПСС. С 1990-го по 1991 года он занимал должность президента СССР. После 1991 года он занимался общественной деятельностью и политикой. Осенью 2018 года в прессе упоминалось о том, что Горбачев живёт в местечке Роттах-Эгерн (Бавария), где приобрел недвижимость, известную как "Замок Хубертус".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Михаил Горбачев заявил, что между Западом и Россией идет "охлажденная война". Чтобы спасти планету, ядерное оружие, по его мнению, должно быть уничтожено.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Россия
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Пусть забирает на тот свет деньги со сберкнижек всего СССР
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Михаил Сергеевич, а мы вам поверили, идиоты...
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Santi Amonito
Santi Amonito
Кармический разрушитель "империи зла". "Геополитическая катастрофа" ху*ла - его рук дело - молодец.
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