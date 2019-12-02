После травли в России шикарный отель Ротару в Крыму закрыли

Шикарный отель украинской певицы Софии Ротару в Ялте "Вилла София" неожиданно закрылся.

Как сообщает "Экспресс-газета", неделю назад появилось сообщение о том, что гостинница временно прекращает свою работу.

София Ротару Собеседник

"Да, мы уже закрылись. До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи. Недавно его уже ремонтировали. Но наше руководство так решило", - подтвердил информацию сотрудник отеля.

Известно, что цены на номера в "Вилле Софии" доходили до 82 тыс. руб в сутки, из-за чего большинство номеров пустовали.

София Ротару Известия

По мнению российского продюсера Андрея Разина, закрытие отеля может быть связано с травлей Ротару в России:

"Мне странно слышать, что гостиница Ротару закрылась. Она считалась одной из самых лучших в городе. Когда я работал с мэром Андреем Ростенко, мы постоянно ходили в их шикарный ресторан. И вроде бы никаких проблем у них не было. Не исключено, что закрытие гостиницы связано с нынешней травлей Ротару, развернутой нашими СМИ. Какие-то чиновники на местах могли услышать, как на нее стали гавкать "говорящие сковородки" на федеральных каналах, и воспринять это как команду "Фас!"

София Ротару РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

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