После самоубийства телеведущей: зрители потребовали закрыть популярное реалити-шоу

Зрители популярного в Великобританиий реалити-шоу "Остров любви" потребовали от канала ITV отказаться от дальнейших съемок программы после самоубийства ведущей Кэролайн Флэк.

Так, их аргументом было то, что это не первая смерть среди участников телепроекта. Они отметили, что до Флэк умерли Майк Таласситис и Софи Грейдон. Об этом сообщает издание Variety.

Кэролайн Флэк Фото: standard.co.uk

"Откажитесь от этого шоу сейчас же, как вы это сделали с передачей Джереми Кайла", – написал один зритель.

Софи Грейдон и Майк Таласситис

К слову, с телешоу "Шоу Джереми Кайла" связан подобный инцидент. В мае 2019 года стало известно о смерти Стива Даймонда, который совершил самоубийство после участия в передаче. Тогда канал принял решение не только отказаться от трансляции выпуска с участием Даймонда, но и закрыть телешоу. Однако какая судьба ждет реалити-шоу "Love Island" пока не известно.

Стив Даймонд Фото: bbc.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, британская телеведущая Кэролайн Флэк 15 февраля покончила жизнь самоубийством в своей квартире в Лондоне.

Отметим, что в марте суд должен был вынести Флэк приговор. Ее подозревали в нанесении телесных повреждений своему 27-летнему парню. Из-за произошедшего скандала телеведущую уволили с телеканала ITV.

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