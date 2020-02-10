После посещения Крыма: экс-солист легендарной группы Bad Boys Blue планирует концерт в Украине

В Житомире планируется концерт известного мирового певца, экс-солиста группы Bad Boys Blue Кевина МакКоя, который выступал в аннексированном Крыму.

Как сообщает "Радио Свобода", он должен выступить 10 марта в драматическом театре имени И. Кочерги. Билеты на концерт певца стоят от 300 до 1500 гривен.

Кевин МакКой Фото: news.online.ua

Напомним, что Кевин МакКой попал в украинскую базу "Миротворец" за выступления на полуострове в мае 2016 года на концерте "Дискотека СССР".

К слову, позже в ГПСУ "Украинской правде" сообщили, что в случае приезда артиста в Украину они будут проверять имеющуюся предварительную информацию о незаконных посещениях Крыма и могут отказать в пересечении границы.

Кевин МакКой Фото: kp.by

"Данное лицо находится у нас на контроле уже не первый год. У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе, информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну", – сказал помощник ГПСУ Андрей Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Александр Серов, который выступал в аннексированном Крыму, собирался с концертом в Украину. Однако узнав о запрете на въезд, он заявил, что намерен обратиться к Верховной Раде с просьбой разрешить ему приехать в страну.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!