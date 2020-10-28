После масштабного концерта Лепса в "ДНР" произошла вспышка коронавируса

Самопровозглашенные власти "ДНР" подтвердили крупную вспышку COVID-19 в регионе, которая произошла после концерта российского певца Георгия Лепса в сентябре 2020.

Об этом сообщил известный украинский блогер Денис Казанский в Twitter и на YouTube со ссылкой на слова одного из "лидеров" так называемой ДНР Андрея Пургина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Помните, недавно в Донецке был концерт Лепса? "ДНРовцы" страшно гордились, что собралось около 70 тыс. человек. А теперь они признают, что концерт вызвал вспышку COVID-19. Больницы переполнены, не хватает лекарств и врачей. Люди умирают. Лепс принес смерть", – отметил блогер.

После концерта Лепса в "ДНР" – вспышка коронарвируса. Twitter Казанского

Так, Пургин, в свою очередь, в одном из интервью заявил, концерт Лепса посетили около 70 тыс. человек, из-за чего уже в начале октября донецкие больницы столкнулись с массовым наплывом заболевших.

"Ко второй волне не просто не готовились, а банально ее проспали и фактически частично спровоцировали", — сказал "лидер ДНР".

Концерт Лепса в "ДНР" состоялся в сентябре. Страна

Пургин отметил, что медицинские учреждения "ДНР" массово заявляют о нехватке персонала, медикаментов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

"В октябре настал коллапс, который невозможно скрыть", — говорится в сообщении.

На концерте Лепса в Донецке собралось 70 тыс. людей. "Исток"

"Важно, чтобы как можно больше людей знали, в чьих руках сейчас оказался Донецк и что эти люди делают с Донбассом и его жителями", – подытожил Казанский.

Напомним, что в 2017 году Григорий Лепс попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года Литва также запретила въезд Григорию Лепсу. До этого включить артиста в так называемый "черный список" предлагали три члена Сейма – Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.