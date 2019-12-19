После известия о Пугачевой-прабабушке последовал еще намек

После того, как муж Аллы Пугачевой Максим Галкин сообщил о ее скором получении статуса прабабушки, последовал еще один намек.

Отец Никиты Пресняков Владимир вечером 18 декабря опубликовал в Инстаграм "беременное" фото.

Новости Галкин козырнул роскошью своего замка с Пугачевой

На нем – Владимир Пресняков со своей нынешней женой певицей Натальей Подольской.

"Этому фото почти пять лет", - прокомментировала снимок певица.

5 июня 2015 года у них родился сын Артемий.

Ранее Владимир Пресняков в одном из интервью заявлял, что "не прочь стать дедушкой".

Никита Пресняков родился в браке Владимира Преснякова и дочери Пугачевой Кристины Орбакайте 21 мая 1991 года. Владимир Пресняков и Орбакайте были парой с 1986 года по 1996 год.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Галкин во время второго выпуска шоу "Музыкалити" объявил, что Алла Пугачева "скоро прабабушкой будет".

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