После инсульта: 16-летняя крестница Лидии Таран покорила песней на "Голосе країни"

Участница "Голос країни-10" Зоряна Атлас, которая полгода назад пережила инсульт, покорила исполнением песни "Rise up" Andra Day.

За кулисами 16-летнюю Зоряну поддерживали ее близкие, среди которых была и Лидия Таран. Как оказалось, телеведущая является крестной мамой участницы.

Зоряна Атлас Instagram @goloskrainy_official

Несмотря на запрет врачей выступать и петь, девушка полностью выздоровела и пришла покорять сцену Голоса.

"Я решила прийти, чтобы показать всем, что все возможно. И никогда нельзя сдаваться. Полгода назад у меня был инсульт. Мне обрезали волосы. Музыка подняла меня на ноги. И я теперь могу стоять перед вами", – поделилась Зоряна.

Зоряна Атлас кадр из видео

Девушка повернула к себе сразу четыре тренерских кресла, однако своим наставником выбрала Monatik.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Балана застукали за флиртом с Тиной Кароль во время третьего эфира проекта "Голос країни-10".

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