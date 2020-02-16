После инсульта: 16-летняя крестница Лидии Таран покорила песней на "Голосе країни"

Участница "Голос країни-10" Зоряна Атлас, которая полгода назад пережила инсульт, покорила исполнением песни "Rise up" Andra Day.
За кулисами 16-летнюю Зоряну поддерживали ее близкие, среди которых была и Лидия Таран. Как оказалось, телеведущая является крестной мамой участницы.
Зоряна Атлас
Instagram @goloskrainy_official
Несмотря на запрет врачей выступать и петь, девушка полностью выздоровела и пришла покорять сцену Голоса.
"Я решила прийти, чтобы показать всем, что все возможно. И никогда нельзя сдаваться. Полгода назад у меня был инсульт. Мне обрезали волосы. Музыка подняла меня на ноги. И я теперь могу стоять перед вами", – поделилась Зоряна.
Зоряна Атлас
кадр из видео
Девушка повернула к себе сразу четыре тренерских кресла, однако своим наставником выбрала Monatik.
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