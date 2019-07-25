"После бурного секса?" Полуголая Каменских взбудоражила сеть пикантным фото

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за музыканта и шоумена Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пикантным фото.
Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном белье, демонстрируя сексуальное тело.
Настя Каменских
Фото из Instagram
Настя Каменских в сексуальном белье
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Насти Каменских, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Настя Каменских сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Настя Каменских полностью оголилась
Фото из Instagram
Настя Каменских засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Настя Каменских сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Настя Каменских в откровенном белье
Фото из Instagram
Настя Каменских сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
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