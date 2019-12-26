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26 декабря • обновлено в 09:27
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"Пошлость!" Российская звезда разгневала фанатов голым беременным фото

1.7т
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Российская певица и экс-участница группы "Фабрика" Саша Савельева показала фото, на котором позирует обнаженной.

Пикантным кадром артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Саша Савельева

Саша Савельева

Instagram @sasha_savelieva

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Откровенное фото Саши на самом деле — архивный кадр, сделанный еще во время беременности. На снимке Савельева позирует обнаженной, а интимные части тела певица прикрыла черным пальто.

Фотографию звезда опубликовала в честь своего дня рождения — 25 декабря Саше исполнилось 36 лет.

"35-й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так, как надо. Встречаю 36-й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения меня", — подписала фото артистка.

Саша Савельева

Саша Савельева

Instagram @sasha_savelieva

Впрочем, некоторых поклонников возмутило откровенное фото Савельевой:

"Пошлость!" Российская звезда разгневала фанатов голым беременным фото
"Пошлость!" Российская звезда разгневала фанатов голым беременным фото
"Пошлость!" Российская звезда разгневала фанатов голым беременным фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 33-летняя российская певица Кети Топурия сверкнула пышной грудью в наряде с глубоким декольте. Снимки певица разместила на своей странице в Instagram, где поклонники артистки оставили ей десятки комплиментов.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ох она и стремная на лицо))))
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