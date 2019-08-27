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"Пошлость и старческий маразм!" 65-летняя Успенская возмутила сеть голым фото

1.6т Читать материал на украинском

65-летняя российская звезда шансона, певица Любовь Успенская возмутила сеть откровенным фото, на котором позировала без одежды.

Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram. Многие пользователи сети назвали фото, которое было сделано на пляже, вульгарным.

"Пошлость и старческий маразм!" 65-летняя Успенская возмутила сеть голым фото
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"Совсем с ума сошла. Бедненькая, что-то с головой", "Выглядите великолепно но была бы я такой всеми уважаемой и популярной я бы не стала бы показывать себя в таком облике", "Маразм крепчает! Уважающая женщина, никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в "развернутом виде", какая бы оф**енная фигура не была! Ну нет в этом фото, ни уважения к себе, ни к людям, ни сексуальности, одна пошлость и старческий маразм!", - пишут в сети.

"Пошлость и старческий маразм!" 65-летняя Успенская возмутила сеть голым фото
"Пошлость и старческий маразм!" 65-летняя Успенская возмутила сеть голым фото
"Пошлость и старческий маразм!" 65-летняя Успенская возмутила сеть голым фото
"Пошлость и старческий маразм!" 65-летняя Успенская возмутила сеть голым фото
"Пошлость и старческий маразм!" 65-летняя Успенская возмутила сеть голым фото
"Пошлость и старческий маразм!" 65-летняя Успенская возмутила сеть голым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Успенская посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
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