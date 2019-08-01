"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте

Украинская певица Анастасия Каменских (NK) показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".

Так, соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Каменских и Андрийчук позировали на кровати в белых халатах на голое тело, с полотенцами на головах и с бокалами шампанского. Отметим, что певица вместе с мужем Алексеем Потапенко, Алексеем Завгородным (Позитивом) и его женой отдыхают в Италии.

Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских и Анна Андрийчук Фото из Instagram

"Наш сладкий медовый месяц", — прокомментировала публикацию Каменских.

OBOZREVATEL удалось узнать, что Камеских вместе с женой Позитива развлекались в Италии на яхте Octavia. Как заявляется на сайте аренд и продаж яхт Scanmarine, она может разместить до 8 гостей в четырех комфортабельных каютах. Отметим, что в высокий сезон арендовать такую "красотку" будет стоить 42 000 евро.

Фото: scanmarine.ru

Фото: scanmarine.ru

Фото: scanmarine.ru

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских, которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пикантным фото в белье.

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