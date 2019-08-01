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"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте

2.6т Читать материал на украинском

Украинская певица Анастасия Каменских (NK) показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".

Так, соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Каменских и Андрийчук позировали на кровати в белых халатах на голое тело, с полотенцами на головах и с бокалами шампанского. Отметим, что певица вместе с мужем Алексеем Потапенко, Алексеем Завгородным (Позитивом) и его женой отдыхают в Италии.

"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте

Настя Каменских

Фото из Instagram

"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте

Настя Каменских и Анна Андрийчук

Фото из Instagram

"Наш сладкий медовый месяц", — прокомментировала публикацию Каменских.

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OBOZREVATEL удалось узнать, что Камеских вместе с женой Позитива развлекались в Италии на яхте Octavia. Как заявляется на сайте аренд и продаж яхт Scanmarine, она может разместить до 8 гостей в четырех комфортабельных каютах. Отметим, что в высокий сезон арендовать такую "красотку" будет стоить 42 000 евро.

"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте

Фото: scanmarine.ru

"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте

Фото: scanmarine.ru

"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте

Фото: scanmarine.ru

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды.

"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте
"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте
"Пошло очень": полуголая Каменских развлеклась с подругой на яхте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских, которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пикантным фото в белье.

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Персона
Настя Каменских (NK)
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