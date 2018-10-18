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"Пошли они в ж*пу": звезда "Квартал-95" жестко прошелся по власти в Украине

5.3тЧитать материал на украинском

Участник студии "Квартак 95" Евгений Кошевой раскритиковал украинских политиков за то, что они обворовывают страну и народ.

Такое громкое заявление шоумен сделал во время интервью для шоу "Слава +" на Люкс ФМ (для того, чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

Кошевой выразил свое недовольство тем, что в то время, как простые люди зарабатывают деньги своим трудом - политики их обворовывают.

"Воруй в своих же, в таких как ты, не надо воровать у народа, ты кричишь, что ты за народ. Ты кричишь, что у тебя в стране демократия, каждый из них кричит. Ну так дай демократию", - возмущенно прокомментировал Кошевой.

"Пошли они в ж*пу": звезда "Квартал-95" жестко прошелся по власти в Украине
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Также он отметил, что ему безразлично на политиков, которые звонят в "Квартал" и просят не давать таких острых шуток о них.

"Да пошли они в ж*пу. А почему им народ звонит и говорит:" Ребята, ну не надо, пожалуйста ". А они делают то же самое. Обворовывают народ и повышают тарифы. Что они хотят сделать, что они хотят доказать, я не понимаю", - сказал шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в головах российских звезд сегодня "немного на * рано", поэтому комики Студии "Квартал 95" не поддерживают с ними отношений. На это в интервью "Люкс ФМ" указал украинский комик, участник "Квартала" Евгений Кошевой.

Персона
Евгений Кошевой
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Демократии ему не хватает в Украине. А по-моему, в избытке, до анархии. Вспомнил бы, как обокрал Украину коломойский. Но нельзя, кормящая рука.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Скоро президентские выборы. В «Вечернем квартале» доигрывают Порошенко.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Политические партии Украины только в четвертом квартале получат из бюджета 128 миллионов гривен. Учителя и врачи, не получающие зарплату, вступайте в партии!
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