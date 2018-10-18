"Пошли они в ж*пу": звезда "Квартал-95" жестко прошелся по власти в Украине

Участник студии "Квартак 95" Евгений Кошевой раскритиковал украинских политиков за то, что они обворовывают страну и народ.

Такое громкое заявление шоумен сделал во время интервью для шоу "Слава +" на Люкс ФМ (для того, чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

Кошевой выразил свое недовольство тем, что в то время, как простые люди зарабатывают деньги своим трудом - политики их обворовывают.

"Воруй в своих же, в таких как ты, не надо воровать у народа, ты кричишь, что ты за народ. Ты кричишь, что у тебя в стране демократия, каждый из них кричит. Ну так дай демократию", - возмущенно прокомментировал Кошевой.

Также он отметил, что ему безразлично на политиков, которые звонят в "Квартал" и просят не давать таких острых шуток о них.

"Да пошли они в ж*пу. А почему им народ звонит и говорит:" Ребята, ну не надо, пожалуйста ". А они делают то же самое. Обворовывают народ и повышают тарифы. Что они хотят сделать, что они хотят доказать, я не понимаю", - сказал шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в головах российских звезд сегодня "немного на * рано", поэтому комики Студии "Квартал 95" не поддерживают с ними отношений. На это в интервью "Люкс ФМ" указал украинский комик, участник "Квартала" Евгений Кошевой.