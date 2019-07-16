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"Пошли на х*й!" Лидер "Ляписа" взбесил сеть наездом на журналистов

1.7т Читать материал на украинском

Знаменитый белорусский певец и музыкант, лидер популярной группы Brutto и распавшегося культового коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок взбесил сеть наездом на журналистов.

Так, во время небольшого акустического концерта в Киеве в музыканта спросили, почему он в Украине поет песню "Грай", а в Беларуси — нет. И отметили, что этот вопрос волнует независимых белорусских журналистов. На что Михалок выругался матом. Видео было опубликовано в Facebook (смотрите ниже).

Сергей Михалок

Сергей Михалок

Фото: kp.by

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"Пошли они на х*й, независимые вы наши. Где хочу, там и пою. Они сейчас это спрашивают? Независимые все на н*й, я только с зависимыми разговариваю. Я зависим от алкоголя и наркотиков. Кто независимый, значит, они жизни не знают. Ребята, что за ерунда такая, я сейчас поссорюсь со всеми, хотя я с ними и не мирился", — сказал Михалок.

Отметим, что в сети бурно отреагировали на такое "выступление" музыканта.

"Пошли на х*й!" Лидер "Ляписа" взбесил сеть наездом на журналистов
"Пошли на х*й!" Лидер "Ляписа" взбесил сеть наездом на журналистов

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Михалок анонсировал запуск нового электронного проекта Drezden-72, для участия в котором пригласил гитариста "Океан Ельзи" Владимира Опсеницу.

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Персона
Сергей Михалок
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