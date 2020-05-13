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13 мая • обновлено в 16:28
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"Пошла жара!" и "Слава Украине!" Фанаты устроили забавный баттл на полуфинале Евровидения-2020

2.2т
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12 мая в 22:00 по киевскому времени состоялся первый онлайн-полуфинал Евровидения-2020.

Так, концерт транслировался на официальном канале "Евровидения" на YouTube. Во время него фанаты интересным образом поддержали представителей своих стран, передает DW (видео смотрите ниже).

"Пошла жара!" и "Слава Украине!" Фанаты устроили забавный баттл на полуфинале Евровидения-2020

Фото: dw.com

Отмечается, что зрители очень активно комментировали прямой эфир Евровидения. Для того, чтобы понять, клип какого исполнителя транслировался – можно было отключить звук и читать, в поддержку чьей страны появлялись комментарии. Одними из самых популярных были русскоязычные – за Little Big ("Пошла жара"), украинцев за Go_A ("Слава Украине!"), белорусов за Val ("Мне нравится") или же за Самиру Эфенди из Азербайджана ("Ох, бомба").

Группа Go_A

Группа Go_A

Скриншот с видео

В конце прямого эфира, вместо традиционного повтора фрагментов из выступлений исполнителей, были показы видео фанатов. Они были сняты на песни условного первого полуфинала с той же целью – поддержать представителей своих стран.

"Пошла жара!" и "Слава Украине!" Фанаты устроили забавный баттл на полуфинале Евровидения-2020

Скриншот с видео

"Пошла жара!" и "Слава Украине!" Фанаты устроили забавный баттл на полуфинале Евровидения-2020

Скриншот с видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выступила группа Go-A на онлайн-концерте Евровидение-2020.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Теги
Евровидение шоу-бизнес шоу
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