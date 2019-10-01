"Пошел вон отсюда": на росТВ топ-пропагандист выгнал украинца из-за Захарова

Ведущий пропагандистского российского Первого канала Артем Шейнин выгнал украинского журналиста Андрея Метлева после его высказывания о покойном режиссере Марке Захарове.

Видео их конфликта опубликовано на YouTube. Традиционно, выпуск был посвящен Украине. Метлев в эфире заявил, что Москва во все времена ставила Киеву палки в колеса.

Андрей Метлев Скрин с видео

В качестве примера журналист вспомнил о том, как ССР захватили области западной Украины, что вызвало озлобленную реакцию местных жителей. Также он рассказал о двуличии россиян и в качестве примера привел умершего режиссера Захарова.

Артем Шейнин Скрин с видео

"Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух", — сказал он.

В ответ ведущий отметил, что "топтание на могилах очень характерно для украинских экспертов", и выгнал гостя.

"Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда", — заявил Шейнин.

Потасовка в студии Скрин с видео

После этого он подошел к оппоненту и начал лично выталкивать его из помещения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеведущий Андрей Норкин напал на украинского политолога Дмитрия Суворова во время эфира программы "Место встречи" на пропагандистском телеканале "НТВ".

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